Dse Marche oro a Napoli per la ristorazione collettiva d’emergenza

Concorso alimentare Dseall’Emergency: medaglia d’oro per ladi emergenza». Lo comunica la Regione. «Congratulazioni alla squadra DSE (Dipartimento Solidarietà ed Emergenze)– le parole dell’assessore regionale alla Protezione Civile Stefano Aguzzi – per questo meritatissimo riconoscimento. Questo oro conferma il loro ruolo fondamentale nella diffusione di una cultura culinaria che supporta situazioni critiche, portando qualità, organizzazione e grande solidarietà anche nei contesti più difficili. Un risultato che è motivo di orgoglio per la comunità marchigiana e che ribadisce l’importanza di unire competenza, creatività e umanità nella gestione delle emergenze». La squadra del DSE, sezione della Federazione Italiana Cuochi dedicata alla promozione dei principi della «di emergenza», ha conquistato la medaglia d’oro all’Emergency Food Contest.