Conflittualità nel mondo di male in peggio

Dopo gli ultimi confronti, a dir poco opinabili per il ruolo in cui si sono disposti diversi partecipanti al G 20, si può dire, con molta probabilità di non sbagliare, che lache sta dilagando in molte parti delabbia ottenuto più sostegni che rampogne. In effetti sembra, e non è solo una sensazione, che abbia ricevuto più contributi al suo inasprirsi che non soluzioni concretabili per fare invertire a U l’asprezza degli scontri. Ancora una volta la diplomazia e la Ragion di Stato non sono state tirate in ballo. Si potranno avere tutti i consensi, meritati e non, ma se non si è in grado di far valere almeno in parte quelle presunte doti, accampate pretestuosamente, non si portano a casa risultati che possono essere in qualche modo apprezzabili. L’ episodio più recente è stato originato dal dialogo a distanza dell’ attualmente dimezzato Presidente degli USA, in procinto di liberare la poltrona dello Studio Ovale della Casa Bianca, a Washington, e chi lo ha ripreso, il neo primo cittadino che lo aveva lasciato libero solo un mandato fa.