Ilrestodelcarlino.it - Colpo alla gelateria K2 di Bologna, un’auto usata come ariete sfonda l’ingresso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 21 novembre 2024 – Una Panda rubatadai malviventi per rubareK2 di via Azzurra, a. Il bottino? Si sono portati via la cassa automatica del locale, all’interno tra i 1.000 e i 2.000 euro. Ora la Squadra mobile è al lavoro sulle immagini delle numerose telecamere presenti in zona per individuare i ladri, che dai primi accertamenti sarebbero scappati su una seconda auto subito dopo il. L'intervento della polizia, chiamata da più residenti, è scattato intorno a mezzanotte e un quarto, quando una volante è stata mandata in via Azzurra. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la Fiat Panda con il motore ancora acceso, la portiera sul lato del guidatore aperta e il bagagliaio completamente distrutto. Una delle persone che avevano chiamato le forze dell’ordine ha spiegato di aver visto "due uomini, uno a bordo della Panda e un altro vestito di scuro e con il volto travisato", che "dopo averto l'ingresso con l'auto, l'avevano abbandonata per poi scappare con un'altra macchina".