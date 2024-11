Puntomagazine.it - Codice strada, Annalisa Corrado: “Ennesimo disastro del governo”

, Segreteria Nazionale PD e MEP S&D: “norma repressiva e ideologica fatta sulla pelle delle persone”“L’approvazione deldellanon è che l’del, che peggiora invece di migliorare la vita dei cittadini. Si tratta di una norma repressiva e ideologica, che complica la vita ai sindaci virtuosi che vogliono adottare pratiche innovative e che non fa assolutamente nulla per prevenire gli incidentili, che ancora oggi registrano numeri terrificanti – oltre 3.000 morti e 200.000 feriti ogni anno”, dichiara, Responsabile Conversione Ecologica nella Segreteria Nazionale del PD e MEP S&D, Commissione ENVI.La riforma, a lungo sbandierata dalMeloni, ha ricevuto oggi l’approvazione in Senato. Tutte le principali associazioni italiane dei familiari delle vittime sulla, insieme con le associazioni ambientaliste e per la mobilità sostenibile e alle organizzazioni sindacali, sono scese in piazza nei giorni scorsi per contrastare una riforma considerata sbagliata e pericolosa.