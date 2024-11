Metropolitanmagazine.it - Chi è il figlio di Sandro Giacobbe e che malattia ha avuto?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La storia della famiglia diè segnata dalla lotta delAndrea contro la, un capitolo delicato : “Quando eri bambino, hai affrontato un tumore”, rivela la conduttrice, a cui Andrea risponde raccontando la sua esperienza. Nonostante la, la famiglia ha creato un ambiente in cui Andrea non si sentiva mai malato, con il sostegno amorevole dei genitori e del fratello.ChehaildiIl piccolo Andrea ha scoperto di avere un tumore ad un rene a soli 12 anni. Questo lo ha portato ad affrontare lunghi e dolorosi ciclo di chemioterapia. Non solo, dopo un paio d’anni è iniziata la recidiva che lo hanno costretto ad asportare un rene. Negli stessi anni, il padreha scoperto di avere un tumore alla prostata. Andrea era molto piccolo e ha raccontato, in un’intervista su Rai 2, di essersi reso conto di tutto molto tempo dopo: “Ero solo un bambino.