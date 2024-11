Lapresse.it - Centrodestra, non si placano le tensioni dopo il flop elettorale

Non si attenuano lenella doppia sconfitta alle Regionali in Emilia Romagna e Umbria. Se da un lato Forza Italia sottolinea i suoi ottimi risultati e cerca di ottenere di più dagli alleati, dall’altro la Lega si lecca le ferite e Matteo Salvini riunisce il Consiglio federale per fare il punto della situazione, e guarda con preoccupazione al tema del Veneto. In questo clima, la premier, Giorgia Meloni, non si mostra preoccupata e a Buenos Aires vede il presidente argentino Milei, sottolineando l’amicizia personale e quella tra i due Paesi. Intanto lascia decantare i dissidi interni alla maggioranza, in attesa di incontrare personalmente i suoi alleati.Tajani chiede correttivi su manovra e AutonomiaIn Italia però Antonio Tajani approfitta di una cerimonia in cui riceve la laurea honoris causa in Filosofia, all’Università San Raffaele di Milano, per rilanciare le rivendicazioni di FI: “Faremo le nostre proposte, a cominciare dalla cittadinanza, e lavoreremo anche sulla manovra per la riduzione della pressione fiscale, per l’aiuto al ceto medio produttivo, chiederemo la modifica della web tax che deve essere inflitta ai grandi e non ai piccoli, e altre proposte su cose che mi sembrano da Paesi dell’Est, tipo la presenza dei revisori dei conti inficiati dal Mef nelle società che ricevono finanziamenti pubblici”.