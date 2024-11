Gaeta.it - Bologna: la biblioteca Borges promuove la lotta contro la violenza di genere con la mostra “Cheese”

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, ladi via dello Scalo diventa un importante punto di riferimento per la sensibilizzazione sulladi. Attraverso unadell’illustratrice Sara Cimarosti e un ciclo di incontri informativi, l’ente mira a stimolare la riflessione sui pregiudizi die sull’importanza della dignità di ciascuno, in un contesto culturale sempre più attento a queste tematiche. L’evento si inserisce nell’ambito del festival “Laillustrata”, dedicato alle rappresentazioni artistiche e sociali delladi.La”: un’esperienza emotiva e riflessivaLa”, che verrà inaugurata il 22 novembre alle 17.30, accoglie i visitatori con 30 stampe e manufatti realizzati da Sara Cimarosti. L’artista propone un’installazione site-specific, che si integra con gli spazi quotidiani della, creando un’interazione diretta con il pubblico.