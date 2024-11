Liberoquotidiano.it - Black Friday, Tineco sconta i suoi prodotti fino al 50%. Ecco le lapavavimenti in offerta!

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - Dal 21 novembre al 2 dicembre il brand dielettronici smart ha riservato aiclienti delle offerte speciali Milano, 21 novembre 2024 - Anche quest'anno è arrivato il momento ideale per prepararsi agli acquisti natalizi o concedersi un regalo con un notevole risparmio: il. Dal 21 novembre al 2 dicembre, www.mbmbiliardi.it . iFloor 5 Breeze CompleteIl iFloor 5 Breeze Complete combina leggerezza e maneggevolezza per offrire una pulizia profonda e senza sforzi. Con un peso inferiore a 5 kg, questo modello ha un'autonomia triplicata: grazie alle celle a sacchetto, è in grado di funzionare per 35 minuti. Iserbatoi separati da 800 ml (acqua pulita) e 750 ml (acqua sporca) garantiscono una copertura di un'areaa 190 m². Ideale per chi cerca praticità e risultati impeccabili.