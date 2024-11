Archivio Storico del Banco di Napoli cercasi tester museale dell’Intelligenza Artificiale

Leggi su Ildenaro.it

aaDue appuntamenti gratuiti di progettazione partecipata al Museo dell’deldi(Via dei Tribunali, 214). In occasione della XXIII Settimana della Cultura d’Impresa promossa da Confindustria con Museimpresa, dal tema “Mani che pensano. Intelligenza, arte e cultura per il rilancio dell’impresa”, lunedì 25 e mercoledì 27 novembre alle 16, trenta selezionati potranno diventare “museali” di una nuova installazione del percorso multimediale del Museo dell’deldibasata sull’IA. Quindici persone per ogni data potranno scoprire in anteprima una novità, che sarà presto presentata al pubblico, in grado di trasformare le scritture dell’in immagini. Le causali di pagamento, che descrivono l’oggetto di transazioni economiche degli antichi banchi pubblici napoletani, dal XVI al XIX secolo, diverranno, grazie alla tecnologia, un souvenir unico dell’esperienza al museo, che andrà a comporre una gallery comune e che potrà essere condiviso su qualunque social corredato dal testo del documento letto.