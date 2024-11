Thesocialpost.it - Addio a Giuseppina Molinari: a 103 anni fu fermata al volante senza patente

Si è spenta a 104, la donna che lo scorso marzo aveva fatto parlare di sé in tutta Italia. La notte tra l’11 e il 12 marzo,fudai carabinieri di Bondeno mentre guidava la sua auto cone assicurazione scadute.Leggi anche: La neve imbianca Parigi (e chiude anche la Tour Eiffel): le immagini da sognoEra circa l’1 di notte e stava tornando a casa, a Vigarano Pieve, dopo aver trascorso una serata con gli amici. La notizia fece rapidamente il giro del Paese, suscitando curiosità e ammirazione per la vitalità dell’arzilla signora.In una successiva intervista,aveva dichiarato di non volersi fermare: “Continuerò a guidare la Vespa”, aveva detto, dopo che la sua vettura era stata sequestrata in attesa di un eventuale rinnovo della