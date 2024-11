Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2024 ore 19:45

DEL 20 NOVEMBREORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE S’ E’ DA POCO CONCLUSO UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA INTERNA NELLA GALLERIA SELVA CANDIDA, PERMANGONO CODE RESIDUE A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PISANA;PROSEGUENDO IN INTERNA ULTERIORI CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, SONO PRESENTI A PARTIRE DALLA TIBURTINA FINO ALL’USCITA PER VIA ANAGNINA; TRAFFICO CHE RESTA INTENSO ANCHE INE STERNA, CON CODE A TRATTI DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.SEMPRE VERSO SOTIA CODE SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, TRA LA PORTUENSE E VIA TRINCEA DELLE FRASCHE.