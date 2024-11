Liberoquotidiano.it - "Via libera a Raffaele Fitto": tam tam su Bruxelles, chi dà una lezione (epica) alla sinistra italiana

Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha espresso il suo appoggionominaCommissione europea di, sottolineando che tutti gli Stati membri dell'Unione europea "hanno il diritto di avere un commissario" e che spetta a ciascun Paese sceglierne uno. "Tutti i Paesi membri dell'Unione Europea hanno il diritto di avere un commissario, è così e deve essere rispettato", ha detto Sanchez in alcune dichiarazionistampa da Rio de Janeiro in Brasile. "È quello che dicono i trattati, ed è quello che sta facendo la famiglia socialdemocratica europea", ha detto il leader spagnolo, escludendo la possibilità che i socialisti tentino di porre il veto sulla proposta di candidatura di. Sanchez ha, inoltre, sottolineato che è "urgente" per l'Europa avere un esecutivo comunitario "al più presto", con piena capacità di affrontare le sfide globali.