Un posto al sole anticipazioni 20 novembre 2024 | Eugenio delude Lucia

Nicotera farà una confessione inaspettata aCimmino, come svelano ledi Unalrelative all'episodio che andrà in onda mercoledì 20. Il magistrato, dopo la dolorosa separazione dalla moglie Viola, alla luce della scoperta della sua tresca con Damiano Renda, ha intrapreso una storia con la collegae ha cercato di mantenere con la Bruni un rapporto civile soprattutto per il bene del piccolo Antonio. Di recente, però,si è riavvicinato a Viola e le ha confessato di essere ancora innamorato di lei, spiazzandola completamente. Intanto, la figlia di Ornella e Damiano saranno impegnati a pianificare le imminenti feste di Natale.Viola e il poliziotto, però, si renderanno conto di quanto sia difficile gestire le loro famiglie allargate.