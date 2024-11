Ilfattoquotidiano.it - “Un forte dolore e la capacità di sconvolgere ogni aspetto della vita quotidiana”: cosa sono le malattie reumatologiche e perché non colpiscono solo gli anziani

vuol dire convivere con una delle oltre 150croniche classificate come? Lo rivela un recente sondaggio di WeResearch per conto di APMARR, accendendo così i riflettori sulla difficile quotidianità di chi ne soffre, ma anche sulla necessità di sensibilizzare la popolazione sul tema. Artrite reumatoide, artrite psoriasica, gotta, lupus, fibromialgia, osteoartrite: ecco alcune delle patologie raccolte sotto l’ampio ventaglio delle. Sconosciute ai più – come rivela il sondaggio effettuato per il 40° anniversario APMARR (Associazione Nazionale Persone cone Rare) APS ETS – hanno tutte un denominatore comune: ile ladi. Fino a che punto, lo chiarisce la nuova ricerca i cui risultatistati presentati il 5 novembre durante l’evento istituzionale “Da ieri in poi.