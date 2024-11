Sport.quotidiano.net - Troppo Parma per le titane. Academy ko in Emilia

Unaffamato di riscatto impone un secco 5-1 alla San Marinoe si riprende la vetta della classifica approfittando della sconfitta della Ternana. E le biancazzurre del Titano sono costrette a tornare in Repubblica a mani vuote (5-1). Martina Tamburini, fermata da un attacco influenzale, si aggiunge alla lista delle indisponibili di mister Bragantini. Prima convocazione in Prima Squadra per Francesca De Marsico, che infoltisce il gruppetto di Primavera aggregate composto da Gallesio, Benatti e D’Aguì. L’unica rete biancazzurra è stata realizzata da Marchetti nel finale. San Marino: Limardi; Ventura (73’ Gallina), Gardel, Weithofer, Magni; Miotto (73’ D’Aguì), Giuliani, Marchetti, Crevacore (46’ Galli); Barbieri (82’ Crocioni), Fancellu (62’ Benatti). A disp.: Montanari, Gallesio, Ciavatta, De Marsico.