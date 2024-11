Tregua, Putin pronto parlare con Trump

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.24 Secondo 5 diverse fonti dell'agenzia di stampa Reuters, il presidente russo"è aperto a discutere con Donaldun accordo" per il cessate il fuoco in Ucraina, ma esclude concessioni territoriali importanti e insiste che Kiev rinunci a entrare nella Nato. Secondo le fonti (funzionari e ex funzionari russi) ci sarebbe un ok di massima a 'congelare' il conflitto per negoziare sulla suddivisione delle regioni di Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk e Kherson. Ipotizzabile anche un ritiro da piccole parti di Kharkhiv e Mykolaiv