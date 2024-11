Lanazione.it - Trasferta con la tessera. Ce l’hanno in più di 600

Sono 641, circa 500 in più rispetto allo scorso anno, i tifosi dell’Arezzo in possesso della fidelity card che potranno assistere al derby di Perugia venerdì sera. Stavolta ci saranno anche i gruppi organizzati della curva Minghelli che tornano a Pian di Massiano a distanza di 13 anni dall’ultima volta (nella foto gli aretini al Curi nel 1986). Gli ultimi due derby si sono giocati con lo stadio vuoto causa Covid nel 2021 e senza tifosi del Cavallino ad aprile scorso, in protesta contro le disposizioni della prefettura. La prevendita andrà avanti fino alle 19 di domani. La società amaranto ha comunicato che la vendita è riservata solo ai possessori delladel tifoso "Cuore Amaranto". Il Gruppo operativo di sicurezza, che si è riunito ieri mattina, ha dunque confermato le disposizioni che erano state suggerite dall’Osservatorio per il doppio derby.