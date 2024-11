Quotidiano.net - Tigre siberiana sfonda il cancello della fattoria, contadino salvo per un soffio

Roma, 20 novembre 2024 – “Attenzione alle tigri siberiane”. Le autoritàprovincia di Heilongjiang (Cina dell’est) hanno diramato un’allerta dopo il video che immortala unscampato per poco a a un grosso felino. Il filmato è diventato virale ieri sera, prima sul social cinese di Weibo e poi in tutto il web. Si vede un uomo che si affaccia da un, vede la, e rientra nel cortile. L’animaleilprima di scappare. Secondo quanto riporta l’agenzia Reuters, che ha verificato la veridicità del filmato, i media cinesi riferiscono di due uomini attaccati da una, tra cui un allevatore di 65 anni che è stato morso a un braccio. I medici hanno dovuto operarlo per salvargli l’arto. Il figlio ha raccontato che le tigri erano due. Non ci sono conferme ufficiali, né si sa se gli animali siano stati catturati o se si trovino ancora in libertà.