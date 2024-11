Isaechia.it - Temptation Island, storica ex protagonista ha partorito: “Mi fa strano dirlo, ma sono mamma!”

Leggi su Isaechia.it

Fiocco rosa per un’exdi. Si tratta di Ilaria Teolis che, nella giornata del 20 novembre 2024, ha dato alla luce una bambina. La ragazza ha reso nota la bella notizia con una story, condivisa sul suo account Instagram ufficiale, in cui ha mostrato anche il dolce piedino della piccolina.Nello scatto, infatti, si vedono le piccole dita della bambina fare capolino da una copertina bianca. Ilaria ha corredato l’immagine con una didascalia piena di affetto: “Non si può spiegare un amore così“.Anche il compagno, Andrea Cirillo, ha condiviso la stessa foto della nuova arrivata, scrivendo: “Benvenuta amore nostro“.In precedenza ladel reality show estivo aveva svelato di aver scelto Alma, come nome per la sua bambina, spiegando i motivi di tale scelta.