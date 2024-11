Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, altra cassa integrazione a Termoli e Cassino si ferma un giorno per mancanza di ordini

Prosegue l’agonia degli stabilimenti italiani di. Oggi il gruppo franco-italiano ha comunicato nuovanello stabilimento di, per le linee produttive dei motori Gse e V6. Il periodo interessato è quello che va dal 16 al 22 dicembre. Secondo l’azienda questa misura è necessaria per adeguare la produzione alle attuali condizioni di mercato, soprattutto perché strettamente legata alle temporanee sospensioni produttive dei modelli negli impianti di Pomigliano e di, e per garantire una gestione efficiente delle risorse.La casa automobilistica guidata da Carlos Tavares ha inoltre fatto sapere che nella giornata del 29 novembre sarà sospesa l’attività produttiva nell’impianto di. Lo stop avverrà nell’ambito dell’attuale contratto di solidarietà in vigore fino al 31 dicembre.