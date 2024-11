Sport.quotidiano.net - Sport da combattimento. Fighters Team, grande successo col Memorial Turrini a Molinella

Ildedicato a Claudioè una gara che è diventata oramai l’icona del Campionato Nazionale Asi di Kick boxing, conta infatti oltre 400 atleti provenienti da tutta Italia impegnati in incontri a contatto leggero. Ottimi i risultati ottenuti dalla, associazione che quest’anno compie 30 anni di attività, sicuramente squadra leader a Ferrara con 6 corsi e 12 maestri capitanati da Paolo Gherardi, coordinatore del settore nazionale dell’Ente di promozioneiva ASI per il settore della Kickboxing. L’evento, iniziato il sabato con Stage, Sparring e passaggi di grado, ha dato subito grandi soddisfazioni ai maestri con la promozione al grado di Tecnico Allenatore cintura nera I dan per Lorenzo Giunchi nel settore kickboxing e Anna Scotti nel settore difesa personale specializzata in krav maga.