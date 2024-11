Quotidiano.net - Sostenibilità e strategie: "Serve un cambio di passo"

di Elena Comelli Tempi duri per lo sviluppo sostenibile. Lo dice il Rapporto annuale dell’Alleanza per lo sviluppo sostenibile, in cui si fa il punto sui progressi (e regressi) verso i 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030, grazie alla competenza di quasi mille esperti delle organizzazioni aderenti all’Alleanza. E lo ribadisce l’economista Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’Alleanza. Dal rapporto emerge che la strada verso gli obiettivi dell’Agenda 2030 è ancora lunga, eppure mancano solo sei anni alla scadenza. "Sì, siamo ancora lontani e su alcuni obiettivi c’è addirittura un regresso. La povertà estrema, ad esempio, per la prima volta ha ripreso a crescere invece di calare, per gli effetti della pandemia e dell’aggressione all’Ucraina, con la conseguente crisi energetica e l’aumento dell’inflazione.