Notizie.com - Ricarica Adi dicembre bloccata: chi rischia la brutta sorpresa prima di Natale

Leggi su Notizie.com

I percettori dell’Assegno di Inclusione devono rispettare determinati obblighi, previsti dalla normativa in vigore, tra cui presentarsi presso i Servizi Sociali.Oggi, mercoledì 20 novembre, scade l’obbligo di presentarsi presso i Servizi Sociali per alcuni i percettori dell’Assegno di Inclusione, la misura entrata in vigore dal 1° gennaio per sostituire il vecchio Reddito di Cittadinanza.Adi: chiladi(Notizie.com)Secondo la normativa vigente sul contributo, i soggetti che presentano la domanda per lavolta all’Inps devono recarsi presso gli Uffici dei Servizi Sociali, entro 120 giorni dalla sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (Pad), l’accordo obbligatorio che i percettori dell’Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (Sfl) devono firmare per poter accedere alla misura.