Gaeta.it - Respinte le eccezioni della difesa nel caso Becciu: prossima udienza fissata per gennaio 2025

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilche coinvolge Antonino, suo fratello cardinale Angeloe altri otto co-imputati continua a far discutere. Oggi, il Giudice per l’Preliminare del tribunale di Sassari, Sergio De Luca, ha negato tutte lesollevate dallanel procedimento legato a presunti illeciti finanziari che vedono implicati membri del clero ecooperativa sociale Spes. La Procura di Sassari accusa i coinvolti di manovre fraudolente che avrebbero portato all’appropriazione di circa 2 milioni di euro dai fondi 8 per mille destinati alla diocesi di Ozieri.Accuse in dettaglio: un gioco di potere e frodeLe accuse mosse dalla Procura sassarese riguardano comportamenti delittuosi e truffaldini attuati in concerto da un gruppo che include Antoninoe il vescovo di Ozieri, Corrado Melis.