Ilfattoquotidiano.it - Quarta fumata nera per la nomina di Simona Agnes come presidente Rai: la destra diserta (nuovamente) la Commissione di Vigilanza

indi: la maggioranza – questa mattina (mercoledì 20 novembre) – hato la seduta convocata alla 8.30, mentre erano presenti alcuni membri dell’opposizione. Niente numero legale e così la ratifica della nuovadella Raiè ancora arenata in Parlamento. Si confermano pertanto le indiscrezioni della vigilia: il centroinfatti non riesce a uscire dal pantano in cui si è infilato, a causa del mancato accordo sul candidato.Per eleggere ildel Consiglio di amministrazione della Rai serve infatti la maggioranza dei due terzi dellae i voti dei soli partiti di governo non bastano. Continua dunque il muro contro muro con le opposizioni che avevano a loro volta annunciato la volontà di non partecipare al voto per protesta contro la scelta della coalizione di governo di puntare, senza alcun confronto, su, nome indicato da Forza Italia.