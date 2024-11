Romadailynews.it - Proserpina e le altre, documentario sulla violenza di genere nell’arte occidentale, il 25 novembre su La7

E LELadiIn prima visione lunedì 252024 alle 23:30 su La7 in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le donneUna produzione GA&A ProductionsScritto da Mariangela Barbanente con la collaborazione di Consuelo LollobrigidaUn film di Mariangela Barbanente diretto da Mariangela Barbanente e Francesco MasiAndrà in onda lunedì 25in seconda serata su La 7, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le donne,e leprodotto da GA&A Productions con il patrocinio di Fondazione Marisa Bellisario, scritto da Mariangela Barbanente con la collaborazione di Consuelo Lollobrigida e diretto dalla stessa Mariangela Barbanente e Francesco Masi.