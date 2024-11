361magazine.com - Prima della Scala, non ci sarà il super tenore Jonas Kaufmann

Prevista il 7 dicembreHa dato il forfaitprevisto per lail 7 dicembre a Milano. Il tedesco, celebre in tutto il mondo nonpresente a causa di motivi personali.A tre settimane dalla rappresentazione dell’opera di Verdi quindi bisognerà trovare un sostituto. Su X ha dato l’annuncio lo stesso.Leggi anche: Vezzali – Di Francisca: storia di una rivalità sportiva e non solo «Cari amici, per ragioni familiari sono costretto a cancellare la mia partecipazione alla produzione de La Forza del Destino di Verdi, che inaugurerà la stagione 2024-2025 al Teatro allail 7 dicembre, ho già avuto il privilegio di partecipare a questo straordinario evento culturale italiano, quindi sono ancora più dispiaciuto di perdermi questo evento e deludere questa volta il pubblico e i miei colleghi».