Ilgiorno.it - Paura a Milano, trovate 150 bombe artigianali dentro un’auto: arrestato un ragazzo di 21 anni

Un giovane di 21è statonel Milanese dopo essere stato trovato con 50 “cipolle” esplosive e 104 candelotti all’interno del bagagliaio della sua automobile. Non solo: di fianco all’appartamento in cui viveva la Guardia di finanza ha scoperto un laboratorio organizzato per produrre ordignidi cui bisognerà verificare le potenzialità offensive. Il, che lavorava per un’azienda del territorio, è indagato per detenzione e porto di materiale esplosivo. L’inchiesta delle Fiamme Gialle è iniziata a seguito di un’analisi dei siti internet dedicati alla vendita di fuochi di artificio e botti ritenuti illegali. I militari hanno individuato il ventunenne e, dopo averlo messo sotto osservazione, martedì 19 novembre è stato bloccato in auto mentre stava andando a consegnare la merce pericolosa ai vari clienti.