L'ex calciatore francese Patrizioè stato annunciato come ildella Genova. Il francese sostituisce Alberto Gilardinoche aveva lasciato gli italiani nel 17a posizionena un punto di discesa.ha iniziato la sua carriera daa New York City In 2016in seguito passò attraverso le fila del Carinodove è stato licenziato 2020. Un anno dopo, è tornato a Premier Leagueuna competizione nella quale ha vissuto i suoi migliori anni da calciatore, ed è stato nominatodella Palazzo di Cristalloportando il club alle semifinali della FA Cup. Nel 2023, è stato licenziato 12 partite senza vinceree finì nel Strasburgo dove rimase solo una stagione e lasciò il club di comune accordo il 18 luglio.