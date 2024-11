Terzotemponapoli.com - Paolo Tramezzani: le analisi su Meret e Lukaku

L’allenatoreè intervenuto ai microfoni di Radio Marte per offrire la sua visione su alcuni temi rilevanti, in vista della prossima gara di domenica. Tra i protagonisti citati, spiccano Alex, portiere del Napoli, e Romelu, attaccante di livello internazionale. Ecco i punti salienti del suo intervento.Alex: un portiere in crescitaha elogiato le qualità di Alex, definendolo un “buonissimo portiere”, particolarmente adatto a un tipo di gioco che prevede l’impostazione dal basso, caratteristica fondamentale per il sistema preferito da Antonio Conte. Secondo l’allenatore,non solo sta mostrando segni di crescita, ma possiede anche ulteriori margini di miglioramento. Questo significa che il giovane estremo difensore potrebbe diventare una risorsa ancora più preziosa sia per il Napoli che per eventuali avventure future.