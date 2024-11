Lapresse.it - Olimpia Milano per Giornata Internazionale contro violenza donne

In occasione dellalasulle– che ricorre ogni 25 novembre – Plenitude escendono in campo con #Ballshit, progetto sviluppato in collaborazione con EY+M&C Saatchi. L’obiettivo dell’iniziativa, che prende il nome da un gioco di parole, è sensibilizzare il pubblico sugli stereotipi di genere e sullaeconomica.Il 21 novembre all’Unipol Forum di Assago durante il riscaldamento del match di EuroLeague-Maccabi Tel Aviv, i giocatori dell’useranno cinque palloni da basket dipinti a mano da cinque illustratrici, Costanza Starrabba, Elisa Puglielli, Isabella Bersellini, Martina Filippella e Shut Up Claudia. Le artiste sono state scelte per rappresentare, attraverso le loro opere, alcune delle più note espressioni discriminatorie che si rifanno a diverse forme didi genere, in particolare quella economica.