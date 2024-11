Ilfattoquotidiano.it - “O lui o noi”: così i tifosi del Piacenza hanno costretto il club a cambiare due allenatori in un solo giorno

Una giornata davvero incredibile quella vissuta dalCalcio. Ilche milita in Serie D ha cambiato in undue: Stefano Rossini che ha preso il posto di Simone Bentivoglio, chiamato a sostituire Carmine Parlato.Andiamo con ordine. Ieri 19 novembre, i biancorossidiffuso un comunicato ufficiale in cui annunciavano il sostituto di Carmine Parlato, subentrato a sua volta a Stefano Rossini il 7 ottobre: le redini della squadra sarebbero state affidate all’ex centrocampista Simone Bentivoglio. Incredibilmente, in serata ilha emesso un secondo comunicato che informava: “IlCalcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto del tecnico Simone Bentivoglio. La conduzione tecnica della prima squadra è affidata al Sig.