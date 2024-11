Ilrestodelcarlino.it - Neve e allerta arancione per vento: le previsioni meteo in Emilia Romagna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 20 novembre 2024 – Fortissime raffiche diinche si spostano soprattutto da sud verso nord est, cioè dagli Appennini verso il mare Adriatico. Per oggi è già in vigore un’proprio per queste correnti consistenti,che viene estesa anche a domani e su un territorio più vasto, comprendente oltre alla montagna anche le zone collinari e parte della pianurana centrale. Già dalla notte scorsa si sono registrati alcuni danni tra Rimini e San Marino, così come nelle Marche (anche qui è in vigore l’). Domani in particolare potrebbe anche nevicare sugli Appennini centralino-romagnoli.gialla: pioggia che gela e temporali Venti di burrasca e: dove Temperature più alte inArriva lagiorno per giornogialla: pioggia che gela e temporali In vigore anche un’gialla idrogeologica.