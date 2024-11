Notizie.com - Natale, più di 16mila posti di lavoro sotto l’albero: come candidarsi

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie si aprono nuove occasioni per chi è in cerca di. Tante le opportunità da cogliere al volo.La stagionalità delle feste di, con l’importante aumento degli acquisti a fine anno, apre nuove opportunità di. Non solo per il periodo di dicembre ma anche per il mese di gennaio, quando inizia la stagione dei saldi invernali., più didi– Notizie.comPer chi è in cerca di, questo è il momento migliore per trovare nuove offerte. Con l’inizio del periodo natalizio, infatti, i negozi ma non solo hanno bisogno di aumentare il personale per fare fronte alle maggiori richieste della clientela. A fine feste, poi, cominciano i saldi e anche l’inizio dell’anno è impegnativo.Sebbene i lavori richiesti abbiano a che fare con la stagionalità, dunque sono soprattutto a tempo determinato, rappresentano un’ottima occasione per chi è alla ricerca di untemporaneo,gli studenti.