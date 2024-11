Missili a medio raggio e mine anti-uomo in Russia c’è l’ok degli USA Putin aggiorna la dottrina nucleare

Leggi su Dayitalianews.com

L’Ucraina ha lanciato 6 razzi balistici Atacms forniti dagli Stati Uniti e Biden ha anche dato il via libera alla fornitura dialle truppe di Zelensky, secondo quanto riportato dal Washington Post. L’obiettivo è rafforzare le difese di Kiev e contenere l’avanzata delle truppe russe in Donbass.USA lanciati in territorio russoL’esercito di Kiev per la prima volta ha usatoUSA in territorio russo per colpire un deposito di munizioni nella regione russa di Bryansk. Come comunicato dal ministero della Difesa di Mosca cinque di questi sarebbero stati abbattuti, mentre un altro sarebbe stato danneggiato, e non si sarebbero registrati vittime né danni.Tuttavia questo potrebbe essere solo il primo di una lunga serie di raid in territorio russo, dal momento che “l’Ucraina ha capacità di lungo”, come ha dichiarato Zelensky, il quale ha dichiarato che le sue truppe useranno non solo i droni di loro produzione e iLong Neptune, ma naturalmente anche gli Atacms.