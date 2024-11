Inter-news.it - Mariani punito dopo Inter-Napoli? Bufala! Ancora designato in Serie A

Leggi su Inter-news.it

e retrocesso ingli “errori” in? Niente di più falso! L’arbitro non solo è stato confermato nelle designazioni arbitrali della tredicesima giornata diA, ma avrà anche un ruolo importante in Como-Fiorentina.TANTO PARLARE – Le polemiche scaturitehanno toccato un livello di surreale distorsione della realtà. Al centro della questione, il rigore assegnato all’su fallo di Zambo Anguissa su Denzel Dumfries. Il contatto incriminato avviene quando l’esterno olandese entra in area in velocità e subisce unvento da parte di Anguissa. L’arbitro assegna il rigore senza esitazione e il VAR conferma la decisione senza richiamare l’arbitro. Nonostante il successivo errore dal dischetto di Hakan Calhanoglu, l’episodio ha catalizzato l’attenzione mediatica e scatenato le critiche di Conte.