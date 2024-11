Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 5-6, Europei curling femminile in DIRETTA: mano rubata delle azzurre all’ottavo end!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIO NONO END15:25 Davvero una prova eccezionale per l’che non ha completamente patito l’uscita di scena di Stefania Consstantini.15:24 Non riesce la strategia dellaPER LECHE TORNANO IN CARREGGIATA.5-6 DOPO OTTO END15:22 Rilascio sontuoso di Zardini-Lacedelli che rimette la guardia al suo posto. Difficilissimo entrare così. Vediamo se le scozzesi decideranno di annullare l’end o di prendere un punto molto complicato.15:20 Le scozzesi decidono di togliere le guardia. Attenzione perché le scozzesi rischiano di subire la.15:18 Laci pensa su: time-out15:17 Ultimi due tiri per l’. Zardini-Lacedelli piazza una guardia a difesa della pietra collocata al centro del bottom.