Oasport.it - LIVE Italia-Germania 1-2, Europei curling 2024 in DIRETTA: gli azzurri accorciano le distanze nel secondo end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:32 Si parte, come sempre, con una guardia centrale.18:31 Uno sguardo sulle altre piste A-Uomini ITA 1 runningPista A GER » 2 2 EndsA-UominiSWE 2 runningPista BNED » 0 1 End –A-UominiCZE 1 runningPista CSCO » 1 2 EndsA-UominiENG » 0 runningPista DAUT 1 2 EndsA-UominiNOR 2 runningPista ESUI » 0 1 End –INIZIO TERZO END18:30 Arriva il punto dell’, glile. Dopo due end1-218:29 Buono il tiro di Muskatevitz che si insidia nel cerchio bianco. Retornaz deve cercare il punto18:28 Anche questa stone ha curlato eccessivamente, non va il tiro di Retornaz. Ora l’sarà costretta a prendersi il punto.