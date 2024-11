Lettera43.it - Le accuse di una donna algerina allo scrittore Kamel Daoud: «Ha rubato la mia storia»

Il suo romanzo Houris ha appena vinto il premio Goncourt. In Francia, dove vive e lavora, è particolarmente apprezzato, non si può dire che lo stesso accada però nel suo paese d’origine, l’Algeria.nato nel paese africano ma rifugiatosi a Parigi, è al centro di una polemica dopo l’intervento sul canale televisivo algerino One Tv di unadi 31 anni, Saâda Arbane, che lo ha accusato di averla suaper scrivere il suo ultimo romanzo.Il racconto di Saâda Arbane a un’emittenteLa 31enne, aiutata dal marito per le sue difficoltà a esprimersi, ha raccontato la sua tragica vicenda: 25 anni fa, nel pieno della guerra civile nel Paese, a Tiaret, villaggio nel quale abitava, le fu tagliata la gola, recise le corde vocali, e la sua famiglia fu massacrata.