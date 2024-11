Gaeta.it - Lazio, il presidente Rocca annuncia misure straordinarie per ridurre le liste d’attesa sanitarie

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nei prossimi mesi, l’assistenza sanitaria nella Regionesubirà importanti cambiamenti, grazie all’annuncio delFrancesco. L’obiettivo èleper le prestazioni, un tema che interessa tanti cittadini. Con un piano di interventi ambizioso,mira a garantire cure tempestive e migliorare la fiducia dei romani nel servizio sanitario regionale.finanziarie e programmaticheFrancescoha dichiarato che sono stati stanziati 17 milioni di euro per affrontare le. La somma è stata prudenzialmente distribuita per assicurare coperture adeguate a ciascuna prestazione sanitaria. Ilha evidenziato come l’analisi delleabbia mostrato un numero preoccupante di 400 mila cittadini che non hanno ricevuto le prestazioni nei tempi previsti.