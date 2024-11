361magazine.com - La rivincita di “Qui non è Hollywood”: è un successo la serie

Lasta ottenendo ottimi ascoltiDopo aver conquistato la critica e il pubblico italiani, laoriginale Qui non èè diventata il lancio di unadi general entertainment più visto su Disney+ in Italia per numero di visualizzazioni nei primi 7 giorni. Qui non èè disponibile da oggi, mercoledì 20 novembre su Disney+ in EMEA e debutterà l’11 dicembre su Hulu negli Stati Uniti.Il regista, Pippo Mezzapesa, ha dichiarato: “L’accoglienza in Italia è stata travolgente e molto gratificante. Abbiamo raccontato una storia molto radicata nella nostra provincia, ma siamo stati sempre convinti della sua profonda universalità”. Inoltre, ha aggiunto: “E ora che si prepara a varcare i confini nazionali la curiosità è davvero tanta, insieme all’auspicio che possa continuare a parlare a tutti di quel che accade quando un interruttore si spegne nel profondo dell’animo umano”.