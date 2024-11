Ilfattoquotidiano.it - La “maledizione” dell’opera di Verdi colpisce ancora: il tenore Jonas Kaufmann costretto a dare forfait alla Prima della Scala “per motivi familiari”

Non sarà iltedescoa incarnare il ruolo di protagonista ne “La forza del destino”, l’opera di Giuseppeche il prossimo 7 dicembre inaugura la stagione del Teatrodi Milano. La parte di don Alvaro sarà interpretata dallo statunitense Brian Jagde, 44 anni, che ha già cantato in “Cavalleria Rusticana” la scorsavera.A impedire al noto cantante lirico, 55 anni, di prendere parte al melodrammaano nella tradizionale serata inaugurale del tempiolirica che a Sant’Ambrogio vede puntati i riflettori internazionali, sono “”. Ragioni che non gli permettono di partecipare alle prove a tre settimane d. Lo spiega lui stesso su X: “Cari amici, per ragionisonoa cancellare la mia partecipazioneproduzione de ‘La Forza del Destino’ di, che inaugurerà la stagione 2024-2025 al Teatroil 7 dicembre”.