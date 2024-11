Italia ancora sul tetto del mondo | Bronzetti e Paolini trascinano la squadra azzurra al trionfo in Billie Jean King Cup

Leggi su Sportface.it

L’femminile del tennis è di nuovo suldel. A 11 anni di distanza dall’ultimo, quandoera Fed Cup, le ragazze capitanate da Tathiana Garbin trionfano a Malaga nell’edizione 2024 della competizione che ora prende il nome dall’iconicae portano inil trofeo per la quinta volta nella storia. Slovacchia non battuta, ma demolita dalle azzurre, che vincono 2-0 nel segno di Luciae Jasmine. E non poteva che essere la nostra top player, l’attuale numero 4 del ranWTA, a chiudere con la più classica delle ciliegine sulla torta una stagione memorabile. Jasmine supera con un perentorio 6-2 6-1 Rebecca Sramkova, una delle giocatrici più in forma degli ultimi due mesi e imbattuta fino a oggi in Andalusia, regalando il secondo punto e la vittoria alla sua Nazionale, in quella che può essere definita una vera e propria chiusura di un cerchio.