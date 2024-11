Lanazione.it - Investito nella notte di Halloween. Il centauro muore dopo tre settimane

Non ce l’ha fatta Cristiano Scarano, il 54enne rimasto coinvolto in un incidentedel 31 ottobre. Ha lottato con forza in un letto dell’ospedale di Cisanello a seguito del violento scontro avvenuto in via Alpi Apuane tra Ripa e Querceta. Scarano era a bordo della sua moto quando ha impattato contro un’auto condotta da una donna di 36 anni di Pietrasanta, poi risultata positiva all’alcol test. Le condizioni delsono subito apparse gravissime: sul posto sono intervenuti l’automedica, un’ambulanza della Croce Verde di Forte dei Marmi e la polizia. Il cinquantenne ha riportato un politrauma ed è stato trasferito in condizioni critiche all’ospedale di Cisanello con il Pegaso: qui i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento per l’amputazione di una gamba. Ieri sera, quando si è diffusa la notizia della scomparsa di Cristiano Scarano sono state tante le manifestazioni di cordoglio: il giovane, conosciuto fin da giovanissimo come il Griso per la corporatura imponente, aveva svolto l’attività di bagnino ed abitava da sempre a Vittoria Apuana (suo padre Antonio Scarano è stato capo squadra degli operai del Comune con la passione per i modellini di barche).