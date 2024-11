Ilfattoquotidiano.it - Insulti omofobi alle calciatrici Kerr e Mewis dopo l’annuncio di un figlio in arrivo. L’allenatrice del Chelsea: “Inaccettabile”

“È semplicementeavere questo tipo di commenti, soprattutto nel 2024“. Una presa di posizione netta quella dell’natrice delfemminile Sonia Bompastor che ha difeso la sua calciatrice Same la campagna Kristiela pioggia d‘che le due hanno ricevuto in seguito aldi unin.Lunedì 18 novembre, l’attaccante delSam– anche capitano dell’Australia – ha annunciato la gravidanza della sua compagna, la centrocampista del West Ham Kristie, sul suo account Instagram. Il post conteneva delle fotografie della coppia con la didascalia: “Il bambino diarriverà nel 2025!”. Quella che doveva essere un’occasione per fare le congratulazionidue atlete si è rivelata essere un assist per tutti gliche hanno espresso il loro disgusto insultandole sotto al post.