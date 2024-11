Liberoquotidiano.it - "Indiana Jones e l'ultima crociata": un capolavoro da rivedere

E L'Sky Action ore 21 Con Harrison Ford, Sean Connery e Denholm Elliott. Regia di Steven Spielberg. Produzione USA 1989. Durata: 2 ore LA TRAMA Il professor, padre di, scompare mentre cerca il mitico Sacro Graal, la coppa usata da Cristo nell'cena. Il figlio parte alla sua ricerca affrontando nazisti, arabi assassini, tagliagole di ogni razza. La ricerca termina dove sparì il Graal, cioè in Palestina. PERCHE' VEDERLO perchè questa tappa delle avventure diè una delle migliori , se non la migliore. La pedalata avventurosa corre senza sosta. E senza sosta sono le trovate (il momento migliore è il viaggio in pallone nel cielo di Berlino. Eppoi il duetto tra Ford e Connery, due leggende del cinema, funziona alla grande-