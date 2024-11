Calciomercato.it - Imbarazzo Juve, il caso è già scoppiato: “Una barzelletta”

Leggi su Calciomercato.it

Il club bianconero alle prese con un problema che sembra inspiegabile: il duro attacco al calciatore di Thiago MottaDopo il sospiro di sollievo per Vlahovic (nessuna lesione dopo l’infortunio in nazionale) per lantus può partire la preparazione in vista del big match di sabato pomeriggio contro il Milan., ilè già: “Una”(LaPresse) – Calciomercato.itUna sfida che Thiago Motta affronterà senza diversi calciatori: oltre al serbo, mancheranno i lungo degenti Bremer, Cabal e Milik, mentre non saranno della partita neanche Adzic e Nico Gonalez. Fuori causa anche Douglas Luiz, ormai fermo da tempo per quello che ufficialmente era un semplice affaticamento muscolare.Il brasiliano sta rappresentando sempre più unper lantus: il suo inizio di stagione è stato caratterizzato da molto panchina e qualche errore di troppo, quindi è sparito completamente dalla scena a causa di un problema fisico che non avrebbe dovuto essere nulla di che.