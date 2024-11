Movieplayer.it - Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 21 novembre: Elvira si confida con Salvo, Enrico bacia Marta?

Nellede Il9 comincia finalmente a diradarsi la nebbia sue la possibile gravidanza: ecco cosa succederà nella puntata di giovedì 212024. Il9 si prepara a un'altra puntata, quella in onda domani, giovedì 212024, come sempre alle 16:00 su Rai 1, piena di momenti tesi ed emozionanti. Sedecide finalmente di aprirsi con, Mario invece, dopo aver letto la lettera consegnatagli da Adelaide, si ritroverà a prendere una decisione importante tutto solo.Il: Clara si allontana da Jerome Clara ha accettato di dare una mano ad Alfredo per un nuovo progetto in cui crede moltissimo, e per passare più tempo con lui, ma l'arrivo in Italia di Jerome, allenatore e .