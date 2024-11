Ilfattoquotidiano.it - Il nuovo Codice della strada è legge: dalla stretta sulla guida con il telefono alle auto più potenti per i neopatentati. Ecco cosa cambia

Con il via libero definitivo del Senato (con 83 sì, 47 no e un astenuto) la riforma del. Tra le principali novità l’inasprimento delle multe e sospensionepatente più facile per chicon il telefonino in mano o sotto effetto di alcol e stupefacenti, ma anche lasui monopattini con obbligo di targa, casco e assicurazione. E il ministro dei Trasporti Matteo Salvini esulta: “Più sicurezza e prevenzione, contrasto ad abusi e comportamenti scorretti, norme aggiornate ed educazionele vera”. Ma le critiche non mancano: a partire dopposizioni che parlano di un “provvedimento miope che tradisce le aspettative dei cittadini” finoassociazioni dei familiari delle vittimeche da mesi denunciano le norme contenute che, a loro avviso, “non tutelano la vita e la sicurezza”.