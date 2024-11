Il colpo in banca poi l’inseguimento e la sparatoria | ferito gravemente un rapinatore sul Lago di Como

Leggi su Open.online

La rapina, poi la fuga e la. È accaduto questa mattina, 20 novembre, attorno alle 11 lungo la superstrada 36, che collega Milano alla Valtellina. Unin fuga è statodopo essere stato colpito da due proiettili durante. Le sue condizioni risultano critiche ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Lecco in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe tentato di rapinare uno sportellorio situato in un centro commerciale a Castione, in provincia di Sondrio. Armato di pistola e con il volto coperto, ha minacciato l’unico dipendente presente ma è stato costretto ad allontanarsi a mani vuote a causa della cassa temporizzata che non poteva essere aperta.La fuga eLa fuga, secondo quanto ricostruito, è avvenuta a bordo di un furgone bianco.